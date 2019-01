Sestri Ponente, morto dopo una notte di agonia l´80enne coinvolto in uno scontro auto-moto

Ponente - Non ce l'ha fatta l'80enne che ieri è rimasto coinvolto in uno scontro scooter-auto a Genova Sestri Ponente. L'uomo - le cui condizioni sono parse subito molto gravi - si è spento questa mattina in ospedale dopo una notte di agonia.



Il sinistro fatale - Nel pomeriggio di ieri lo scooter dell'uomo ha impattato contro una macchina, finendo violentemente sbalzato in aria e arrivando a sbattere contro un palo del semaforo. Le ferite non gli hanno dato scampo: trasportato d'urgenza all'ospedale, le sue condizioni sono immediatamente risultate critiche e, nonostante lo sforzo dei medici, l'uomo si è purtroppo spento questa mattina a causa di un'emorragia interna.