Sestri Ponente, parcheggio selvaggio blocca l´ambulanza: l´esasperazione dei cittadini

Ponente - Era notte fonda quando l'ambulanza è arrivata in via don Luigi Perrone, a Sestri Ponente, a seguito di una richiesta di soccorso. Il mezzo è arrivato in pochissimo tempo, e sarebbe andato tutto per il meglio, se non fosse che anche questa volta le numerose auto lasciate parcheggiate in mezzo alla curva hanno creato non pochi fastidi al mezzo di soccorso: ma la cosa più preoccupante è che pare sia una routine.



Disagi - La scena non è nuova - purtroppo - né agli abitanti delle zona né a quelli di molte aree della città si ripete più volte, in questa via così come in altre parti della città.

La questione è stata presto sottoposta anche alla "gogna mediatica" sulla pagina Facebook Viabilità Genova, dove - tra i più che prevedibili messaggi di sdegno e di rimprovero per i trasgressori - si è arrivati a parlare anche di soluzioni concrete, con cui possa essere implementata la lotta all'ultima multa messa in atto dal Comune contro i parcheggiatori meno rispettosi.