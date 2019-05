Sestri Ponente, riaperto al traffico veicolare il ponte di via Giotto

Ponente - E' stata riaperta questa mattina la viabilità sul Ponte di via Giotto a Sestri Ponente. Presto verrà ripristinato il doppio senso e la sosta in Via Siffredi. Via Manara tornerà ad essere così percorribile come nel passato, dopo la realizzazione dei lavori di messa in sicurezza del territorio.



Bus - A seguito della riapertura al transito veicolare di via Giotto le linee 1, 1/, 3, N2 e I24 giunte in via Siffredi, proseguono per via Giotto, via Hermada dove riprendono il regolare percorso, mentre verso levante il percorso resta invariato. Le Linee 128 e I02 arrivate in via Giotto, proseguiranno per via Hermada dove effettuano il regolare percorso. Verso Levante invece il percorso non cambia.