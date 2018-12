Sestri Ponente, scoperta officina addetta al riciclaggio di veicoli rubati: due uomini nei guai

Ponente - La Polizia di Stato di Genova ha denunciato in stato di libertà due italiani di 29 e 39 anni, resisi responsabili (in concorso) del riciclaggio di veicoli e motoveicoli.



I fatti - La vicenda risale allo scorso ottobre, quando un motoveicolo rubato - riconosciuto dal proprietario grazie ad alcuni particolari - è stato ritrovato con targa e telaio diversi dall’originale: il telaio in particolare è risultato corrispondere a un altro veicolo a due ruote, del quale il proprietario - il 29enne genovese in seguito indagato - aveva da poco denunciato dapprima lo smarrimento della targa e, in un secondo momento (a distanza di una manciata di giorni) il furto dello stesso mezzo. L’indagine che ne è scaturita - anche attraverso i Social network e i siti di compravendita online - ha consentito ai poliziotti del Commissariato Sestri Ponente di individuare un meccanico di 39 anni che, per soli 50 euro, aveva procurato al 29enne il telaio di una moto, di cui poi è stato simulato il furto, al solo scopo di utilizzarne i documenti per ripunzonare la moto realmente rubata e ritrovata lo scorso ottobre.

La perquisizione nel garage del meccanico ha anche permesso il sequestro di numerosi caschi rubati, telai contraffatti, motori privi di numero identificativo o con numeri contraffatti, nonché tutto il necessario per la punzonatura.