Sestri Ponente, sorpreso dai Carabinieri mentre spaccia crack: 20enne finisce in manette

Ponente - Ieri sera i Carabinieri di Sampierdarena hanno arrestato a Sestri Ponente un 20enne di origini senegalesi spaccio di crack.



L'arresto - Il 20enne - senza fissa dimora e con precedenti di polizia - è stato sorpreso in via Ferro a vendere una dose di crack per 20 euro. Il ragazzo, inoltre, è stato altresì trovato in possesso di 270 euro, provento dell’attività di spaccio. L’acquirente inoltre - oltre a essere segnalato alla Prefettura come assuntore - è stato anche denunciato a piede libero per favoreggiamento personale. Droga e denaro sono stati sequestrati.