Sestri Ponente, tragedia sul lavoro: 40enne precipita da alcuni metri e muore

L'incidente si è verificato nel primo pomeriggio in Salita Gazzo

Ponente - Un uomo di circa 40 anni, è precipitato per circa 20 metri mentre montava le reti di contenimento della parete rocciosa.



Crac - Sul posto sono giunti i soccorritori ma per l’uomo non c’è stato nulla da fare, è morto sul colpo. Toccherà ai carabinieri e all'ispettorato del lavoro fare luce sull’accaduto e ricostruire l’esatta dinamica dell’incidente. Secondo quanto trapela l’uomo sarebbe precipitato probabilmente per la rottura di una corda che stava utilizzando per effettuare i lavori ma non è escluso che possa essere scivolato.