Si aggira tra gli scaffali del supermercato con 41 euro di merce nello zaino: sorpreso dalla commessa

Ponente - La Polizia di Stato ha arrestato un 43enne nigeriano, con precedenti specifici, per il reato di tentata rapina impropria.



L'arresto - Ieri sera una commessa del supermercato Basko ha notato il 43enne che, mentre si aggirava tra gli scaffali, nascondeva all’interno del suo zaino due confezioni di tonno in scatola, per un valore di 41 euro. La responsabile dell’esercizio, tempestivamente informata, ha atteso l’uomo alle casse il quale, dopo aver omesso il pagamento, oltrepassava la barriera.

La donna, aiutata da un suo collega, più volte gli ha intimato di fermarsi ma il nigeriano li spintonava per diversi metri, per dileguarsi. Dopo l’ennesima spinta, facendo cadere a terra la donna, l’uomo è inciampato su di lei. A questo punto sono riusciti a bloccarlo a terra fino al tempestivo arrivo dei poliziotti delle volanti.

Denunciato anche perché trovato in possesso di un coltello a serramanico, lungo 20 cm, verrà processato questa mattina con il rito per direttissima.