Si aggira ubriaco per i giardini e aggredisce due poliziotti: 22enne finisce in manette

Ponente - Durante un pattugliamento nei giardini della Fiumara, poco dopo le 18 di ieri i poliziotti del Commissariato Cornigliano hanno notato un 22enne peruviano palesemente ubriaco e molesto aggirarsi per l'area. Una volta avvicinatisi per l'identificazione, il giovane ha iniziato a colpirli con violenza e a riempirli di insulti, finendo di sfogarsi anche sulla volante di servizio con cui è stato condotto in questura.



I due poliziotti coinvolti - rimasti feriti durante la colluttazione - sono stati medicati in ospedale, dove hanno riscontrato rispettivamente 5 e 6 giorni di prognosi. Il giovane sarà giudicato questa mattina per direttissima.