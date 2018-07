Si aggrappa al camion portagelati per rapinare il conducente, arrestato

Ponente - Un ragazzo di 27 anni di origini marocchine è stato arrestato dalla Polizia per tentata rapina.



Rapina - I poliziotti delle Volanti in servizio questa notte a Pegli hanno visto sopraggiungere dal Lungomare, in Piazza del Porticciolo, un furgone isotermico con la portiera lato passeggero aperta a cui era appeso il 27enne e il conducente che gesticolava per richiamare la loro attenzione. Non appena il mezzo ha arrestato la sua corsa il giovane appeso è scappato ma è stato prontamente bloccato dagli agenti, nonostante la sua strenua resistenza.



Fuga - L’autista ha raccontato che un uomo si era buttato davanti al suo furgone per farlo rallentare, dopodiché si è introdotto nel veicolo cercando di impossessarsi del portafogli appoggiato sul cruscotto. Il conducente allora ha proseguito la corsa cercando di liberarsi dell’intruso, impedendogli di appropriarsi dei suoi averi sino a quando ha visto la Volante. L’uomo, è stato inoltre denunciato per resistenza a Pubblico Ufficiale.