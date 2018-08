Si masturba in mare davanti ai bambini, intervengono i carabinieri

Ponente - Nel tardo pomeriggio di ieri ad Arenzano un uomo è stato sorpreso a masturbarsi in mare accanto a una boa su cui stavano giocando una decina di bambini di età compresa tra i 7 e i 12 anni. I bagnini, dopo essersi resi conto di cosa stesse succedendo, hanno rincorso l'uomo e sono riusciti a bloccarlo fino all'arrivo dei carabinieri.



I fatti - L'uomo - dopo aver nuotato fino alla boa su cui giocavano i bambini ed essersi slacciato il costume per toccarsi, sempre rimanendo in mare - è stato notato da una madre rimasta a riva, la quale, allertata dal figlio, ha immediatamente iniziato a gridare, intimando all'uomo di allontanarsi dai piccoli. Allertati dalle grida, i bagnini sono corsi all'inseguimento del maniaco in fuga, riuscendo a bloccarlo e a tenerlo sotto controllo fino all'arrivo delle forze dell'ordine.

Una volta sul posto, i carabinieri hanno accompagnato l'uomo sulla spiaggia libera a raccogliere le sue cose - dove ha rischiato il linciaggio - e successivamente provveduto a portarlo in caserma per gli accertamenti del caso e per ascoltare i testimoni.