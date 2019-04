I tecnici di Ireti hanno provveduto alla riparazione del guasto

Ponente - Poco dopo le 23 la squadra di Multedo è intervenuta in via Chiaravagna per una fuga di gas.



Ricostruzione - Secondo quanto emerso a seguito di alcuni lavori di scavo, per la posa delle fibre ottiche, un escavatore ha tranciato un tubo del gas metano provocandone la perdita.



Interventi - Sul posto ha operato la squadra della Ireti per la riparazione, mentre i pompieri hanno garantito la sicurezza. La strada, durante l'intervento, è stata chiusa al traffico.