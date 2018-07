Si schianta contro un camioncino dell´Amiu: due feriti a Pegli

Ponente - Questa mattina, intorno alle 5.30, il conducente di uno scooter stava viaggiando in via Pegli (direzione Genova) quando, per cause da accertare, è andato a sbattere con violenza contro un furgone dell'Amiu. Nell'impatto è rimasta coinvolta anche un'operatrice, intenta alla raccolta dei rifiuti.



Tempestivo l'intervento di due ambulanze, di un'automedica e di diverse pattuglie della polizia municipale. L'uomo è stato trasferito in codice rosso al San Martino; mentre la donna è stata trasportata in codice giallo al Villa Scassi di Sampierdarena.