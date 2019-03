Sorpresi a rubare aggrediscono i negozianti, arrestati due giovani per tentata rapina

Il giovane nella fuga ha travolto un'anziana che è caduta a terra

Ponente - Un ragazzo di 27 anni e una ragazza di 22 sono stati arrestati dalla Polizia per il reato di tentata rapina in concorso: è successo sabato pomeriggio in via Sestri.



Fuga - Secondo quanto ricostruito, i due hanno preso dei jeans e, nel camerino, hanno rotto le placche antitaccheggio ed indossato il capo sotto i propri vestiti. Scoperti dai negozianti hanno finto di voler pagare ma, una volta alle casse li hanno colpiti per fuggire. I due commessi sono comunque riusciti a trattenere la ragazza mentre il 27enne è riuscito a scappare travolgendo all’uscita un’anziana di 86 anni che è caduta a terra.



Cure - I poliziotti hanno soccorso l’anziana che è stata trasportata in ospedale per le cure del caso e hanno preso in consegna la ragazza. Successivamente sono riusciti a risalire al 27enne in una vicina traversa di via Sestri.