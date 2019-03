Spaccia eroina nei giardini Melis, 27enne arrestato

Ponente - Un ragazzo di 27 anni è stato arrestato ieri pomeriggio dalla Polizia per il reato di spaccio di sostanze stupefacenti.



Consumi - La Squadra investigativa del Commissariato di Cornigliano, a seguito di alcune segnalazioni di smercio e di consumo in luogo pubblico di sostanze stupefacenti, ha effettuato un servizio di appostamento nei giardini Melis. Gli agenti hanno visto il 27enne raccogliere alla base di un albero un involucro per poi cederlo ad un genovese di 57 anni.



Involucri - I poliziotti hanno fermato entrambi i soggetti recuperando anche la dose appena venduta, risultata poi essere eroina, per un peso di 0,72 grammi. Il pusher è stato poi trovato in possesso di altri 8 involucri contenenti la stessa sostanza, per un peso complessivo di 5,58 grammi, nonché della somma di 35 euro suddivisa in banconote di piccolo taglio.