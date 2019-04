Stazione di Sestri Ponente, Ariotti e De Simone: «Installate le barriere anti attraversamento»

Ponente - A Sestri Ponente sono state installate le barriere anti attraversamento tra i binari della stazione 1 e 2.



«Finalmente la stazione di Sestri Ponente potrà togliersi il triste primato italiano di essere quella con il maggior numero di persone che attraversa i binari grazie all'installazione delle barriere anti attraversamento, una soluzione già utilizzata in altre stazioni italiane con risultati eccellenti – introduce Ariotti - un punto di svolta molto significativo riguardo questa installazione è che non sia avvenuta a tragedia già compiuta ma sia stato invece un intelligente atto di prevenzione».



«Abito a Sestri e spesso viaggio in treno, molte volte ho assistito a questo fenomeno come nel caso della tragedia mancata la scorsa settimana che spesso è compiuto da ragazzi della mia età se non anche minorenni - prosegue De Simone – fin dal mio primo giorno da consigliere ho preso a cuore il problema documentandomi e portando la proposta delle barriere in Municipio, sono soddisfatto del fatto che dopo tanti anni uno dei problemi storici della stazione di Sestri Ponente abbia finalmente trovato una soluzione solida e già collaudata». «Siamo compiaciuti – concludono entrambi - del fatto che la presa di coscienza del problema da parte delle Istituzioni di cui ringraziamo in particolare il Vice Sindaco Stefano Balleari, sia dovuta anche alle nostre richieste».