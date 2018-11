Strada di San Carlo di Cese, la prossima settimana scattano i lavori di ripristino

Intanto sabato scorso in alcune zone del ponente sono caduti più di 50 millimetri di pioggia in un'ora

Ponente - «La prossima settimana inizieranno i lavori di ripristino della strada che dureranno per circa due o tre mesi ma che porteranno alla risoluzione del problema»: lo ha dichiarato Sergio Gambino consigliere delegato alla Protezione Civile parlando della frana che ha interessato la frazione di San Carlo di Cese nella giornata di sabato.



Pioggia - Gambino ha poi fatto il punto sulle piogge che hanno colpito il territorio genovese nelle ultime settimane: «Dobbiamo constatare che il nostro terreno è molto fragile e pregno d’acqua e quindi anche in presenza di precipitazioni non abbondanti si possono determinare delle frane. Sabato scorso, nonostante ci trovassimo in una fase di non allerta, abbiamo assistito a un evento straordinario con più di 50 millimetri di pioggia in un’ora che ha provocato allagamenti in alcune delegazioni del ponente come quelle di Pegli e di Pra’ e la frana a San Carlo di Cese dove tutta la macchina organizzativa ha fatto un gran lavoro per evitare che ci fossero vittime e numerosi danni».