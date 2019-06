Tre interventi in un pomeriggio: sabato di fuoco per il Soccorso Alpino e Speleologico

Ponente - Ieri pomeriggio il Corpo Nazionale Soccorso Alpino e Speleologico Liguria è intervenuto in tre diverse occasioni per provvedere al recupero e al soccorso di tre persone.



La prima operazione- Nel primo caso, il Soccorso Alpino e Speleologico è intervenuto sulle alture di Genova - su Monte Pennello, sopra Pra' - per il recupero di un biker che per una brutta caduta si è procurato distorsione di ginocchio e caviglia. Dopo aver stabilizzato il ragazzo, la squadra del Soccorso Alpino è stata avviata della disponibilità dell’elicottero, che ha provveduto al trasporto al pronto soccorso.



La seconda operazione - Il secondo intervento ha avuto luogo a Levante, al confine del Parco delle 5 Terre e Ricco del Golfo, dove una signora in bici ha accusato un malore. La squadra del Soccorso Alpino avvisata dai Vigili del Fuoco ha raggiunto la zona ma la signora che nel frattempo si era un po’ ripresa è andata verso l’ambulanza di Portovenere autonomamente.



La terza operazione - Nell'ultimo caso, gli operatori sono dovuti intervenire sul sentiero che da Monterosso porta Vernazza, dove una signora in gita con amici ha accusato un malore. All’arrivo della squadra del Soccorso Alpino con medico gli sono stati presi i parametri vitali e riscontrata una tachicardia. Sotto il controllo del medico del Soccorso Alpino è stata trasportata con barella portantina insieme alla squadra dei Vigili del Fuoco fino all’ambulanza della pubblica assistenza di Monterosso .