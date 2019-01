Via Borzoli, riapertura imminente. Fanghella: «Tutto pronto per questa notte»

Ponente - Durante un'intervista a Primocanale l'assessore ai Lavori pubblici Paolo Fanghella ha annunciato l'imminente riapertura di via Borzoli, chiusa dallo scorso 27 dicembre per alcuni lavori all'altezza di via Ferri, nell'ultimo tratto della strada.



La riapertura - La strada tornerà finalmente percorribile a partire da questa notte: sono stati, infatti, ufficialmente conclusi i lavori di adeguamento idraulico sul rio Fegino, legati per lo più al nuovo ponte di via Ferri (che, come spiega l'assessore, ha rappresentato dal 2013 un vero e proprio cantiere infinito).