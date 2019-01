Via di Francia, ladra recidiva picchia una negoziante e tenta la fuga: arrestata

Ponente - Nel tardo pomeriggio di ieri, la Polizia di Stato di Genova ha arrestato una 28enne per il reato di rapina impropria.



L'arresto - Mentre transitava per via di Francia, la giovane è stata riconosciuta dai titolari di un negozio come l'autrice di alcuni furti avvenuti durante il mese precedente. Mentre la stavano tenendo d'occhio, inoltre, i coinvolti si sono resi conto che la giovane - dopo aver messo in borsa diversi prodotti per l’igiene personale per un valore di 44 euro circa - ha pensato bene di uscire nuovamente dal negozio senza pagare. Una volta fermata dai proprietari dell'esercizio commerciale, la 28enne ha iniziato a sferrare calci e pugni alla titolare. Immediato l'intervento dei poliziotti delle volanti, che hanno subito provveduto a bloccare la donna e a trarla in arresto.