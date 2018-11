Ponente - Poco dopo le 10 di questa mattina due auto si sono scontrate in uno dei tratti aperti di via Perlasca.



Il sinistro - Per consentire il passaggio è stato istituito il doppio senso alternato in alcuni dei tratti a senso unico, cosa che potrebbe aver causato confusione in uno dei due automobilisti. Il bilancio è di tre feriti lievi, trasportati in codice giallo a Villa Scassi. La viabilità risulta al momento problematica. Immediato l'intervento della polizia municipale.