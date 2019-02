Via Siffredi, impatto tra auto e moto: centauro in ospedale

Dinamica al vaglio degli agenti della Municipale

Ponente - Scontro tra una moto e un’automobile questo pomeriggio in via Siffredi: nell’impatto tra i due mezzi ad avere la peggio è stato il centauro ricoverato all’ospedale San Martino.



Incidente - Il motociclista stava percorrendo la via quando è impattato contro l’automobile che arrivava dalla parte opposta. I sanitari hanno soccorso l’uomo e lo hanno portato in ospedale. Sul posto si è recata anche una pattuglia della sezione Infortunistica della Municipale per ricostruire l’accaduto.