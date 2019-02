Viabilità, buone nuove per il ponente: entro marzo via Albareto dovrebbe tornare alla normalità

Ponente - Modifiche alla viabilità del ponente genovese entro la fine di febbraio. L'annuncio arriva dall'assessore alla Mobilità Stefano Balleari, il quale ha fatto sapere che le variazioni messe in atto per far fronte all'emergenza post-Morandi a Sestri Ponente potrebbero essere cancellate a breve.



Viabilità - Con la riapertura di via Albareto a due corsie, le variazioni alla viabilità di Sestri Ponente dopo il crollo di Ponte Morandi, il ripristino della rotonda di Via Siffredi e dei parcheggi dell'area, il traffico di ponente potrebbe vedere un ritorno alla normalità. Ovviamente per poter avere sotto mano qualcosa di concreto sarà necessario attendere il completamento dei lavori di ponte Giotto - previsto per la fine di marzo - ma anche se si tratta di misure complesse ad oggi «la rotonda è ormai praticamente finita. Ora si sta lavorando all'inizio di Via Albareto e all'incrocio con Via Puccini». «A meno che non si verifichino contrattempi» conclude l'assessore «dovremmo essere pronti per fine marzo».