Viale Canepa, temporaneo divieto di circolazione per ribaltamento delle aree cantierizzate

Ponente - «Al fine di eseguire il ribaltamento delle aree cantierizzate in un tratto del lato levante, per consentire la prosecuzione dei lavori inerenti il progetto di restauro conservativo di viale Carlo Canepa, è istituito il divieto di circolazione per la direzione di marcia mare/monte, nel tratto compreso tra le intersezioni con via Cavalli/piazza Oriani e via Casati, dalle ore 21,00 del giorno 05/03/2019 alle ore 05,00 del giorno 06/03/2019»: così tramite la propria pagina Facebook il Municipio VI Medio Ponente.



«Sarà garantita la corsa della linea 172 del Trasporto Pubblico locale delle ore 21,12 e il transito dei veicoli di soccorso impegnati in operazioni di pronto intervento. Compatibilmente con le esigenze di lavorazione e con l’ausilio dei movieri, sarà consentito il transito dei veicoli che dalle intersezioni laterali si immettono in viale Carlo Canepa», conclude il Municipio.