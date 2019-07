Viale Carlo Canepa, scatta il divieto notturno per lavori di restauro conservativo

Ponente - Al fine di eseguire la modifica delle aree di cantiere, per consentire la prosecuzione dei lavori inerenti il progetto di restauro conservativo di viale Carlo Canepa, è istituito il divieto di circolazione in viale Carlo Canepa, dalle ore 21:00 di stasera alle ore 05:00 di domani ed in caso di avverse condizioni metereologiche/tecniche si procederà all’interruzione il giorno successivo con il medesimo orario. Così il Comune di Genova tramite una nota.



Percorso - Sarà garantita la corsa della linea 172 del Trasporto Pubblico locale delle ore 21:12 e il transito dei veicoli di soccorso impegnati in operazioni di pronto intervento.

Compatibilmente con le esigenze di lavorazione e con l’ausilio dei movieri, sarà consentito il transito dei veicoli che dalle intersezioni laterali si immettono in viale Carlo Canepa. Inoltre le linee 172, 172/ e 653 modificheranno il percorso come di seguito indicato. Linee 172 e 172/ Direzione piazza Baracca: i bus, giunti in via Chiaravagna, all’altezza di piazza Arrivabene, proseguiranno per via Chiaravagna, via Giotto, via Hermada, via Puccini, via Travi dove effettueranno capolinea provvisorio. Direzione Panigaro: i bus, in partenza dal capolinea provvisorio di via Travi, proseguiranno per via Menotti, via Manara, via Giotto, via Borzoli, via Da Bissone dove riprenderanno regolare percorso. Linea 653 Direzione piazza Pallavicini: i bus, in partenza dal capolinea di via Travi, proseguiranno per via Menotti dove riprenderanno regolare percorso. Direzione via Travi: percorso regolare.