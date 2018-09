Violenza reiterata al Cep, chiuso l´Ekom. Ariotti: «Serve l´aiuto delle istituzioni, la zona non deve essere abbandonata»

Ponente - «Dopo l'aggressione ai danni di un anziano e in seguito alla chiusura del supermercato Ekom, dovuta anche a episodi incresciosi quali furti, rapine e aggressioni, sarebbe auspicabile una maggiore vicinanza da parte delle istituzioni anche nella zona del Cep». Queste le parole del consigliere comunale della Lega e presidente della commissione "Welfare" Fabio Ariotti durante l'ultimo consiglio comunale.



La chiusura del market - «Il supermercato rappresentava un presidio importante per la zona, soprattutto per le persone anziane, e la chiusura influisce negativamente anche sui pochi commercianti rimasti» afferma Ariotti, convinto che in questo frangente sia quanto mai necessario «un rilancio del territorio che coinvolga le istituzioni, i comitati di quartiere, le associazioni e tutti i cittadini che insieme e per anni si sono battuti per la zona».

Fondamentali per la questione il supporto e l'impegno degli assessori Paola Bordilli e Stefano Garassino, che - secondo Ariotti - si sono dimostrati fin da subito «attenti alle dinamiche del quartiere». La tematica va affrontata a un livello complessivo e non soltanto commerciale, cosa che ha spinto l'assessore al Commercio Bordilli a proporre di farsi carico di incontri mirati con gli assessori competenti per valorizzare una zona «troppe volte dimenticata negli anni passati». «Dall’assessore alla sicurezza» conclude Ariotti «ho invece ricevuto rassicurazioni sul fatto che verranno installate alcune telecamere nell'area di cui sopra: spero che questo possa fare da deterrente ai numerosi episodi di violenza che sempre più spesso si stanno verificando nel quartiere».



Un impegno, sempre costante, insomma, quello dell'amministrazione nei confronti di un'area che per troppo tempo è stata dimenticata e abbandonata a sé stessa. La volontà di migliorare, insomma, c'è, ma si attendono comunque aggiornamenti nel prossimo periodo: la questione non è ancora chiusa.