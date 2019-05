Sono in corso le indagini per fare luce sull'accaduto

Ponente - Tragedia nel quartiere di Voltri 2, in via Pastore: una uomo invalido è morto nella tarda serata per un incendio divampato nel suo appartamento.



Interventi - Sul posto sono giunti i militi del 118 e della Misericordia Ponente Soccorso ma per la vittima non c’è stato nulla da fare. Presenti anche i vigili del fuoco che hanno lavorato per domare le fiamme. Sono in corso le indagini da parte dei carabinieri per fare luce sull’accaduto. Nel luogo dove è successa la tragedia si è recato anche il consigliere comunale della Lega Nord in quanto residente nella zona. L'appartamento è sotto sequestro.