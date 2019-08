Voltri, calcinacci sui binari: circolazione interrotta e notevoli ritardi in mattinata

Ponente - Questa mattina sono caduti alcuni calcinacci sui binari situati nei pressi della stazione di Genova Voltri, provocando ritardi e diverse criticità sulla linea.



I disagi - I problemi riguardano tutti i treni in arrivo da ponente, costretti ad aspettare il via libera per poter passare. Non si dovrebbe trattare di problemi strutturali, ma sono in corso tutte verifiche del caso: nel frattempo su tutta la Genova-Ventimiglia i convogli viaggiano con un ritardo che oscilla tra i 20 e i 40 minuti.