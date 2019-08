Voltri, cane-bagnino salva un bimbo dalle onde: un vero e proprio angelo a quattro zampe

Ponente - Gli eroi a quattro zampe della nostra regione non sono solo sotto Ponte Morandi, ma lavorano anche sulle spiagge liguri per salvaguardare l’incolumità di tutti i bagnanti.



Tutto è bene… - Questo è quello che è successo proprio a Ferragosto, quando – a causa del mare mosso – un'onda non altissima ma vittima della forte risacca ha rischiato di far del male a un bambino di 7 anni, entrato in acqua coi braccioli insieme ai genitori. Una volta raggiunta la famiglia – provata dal tentativo di ritorno in spiaggia contro corrente – Margherita, il soccorritore a quattro zampe, ha portato il piccolo a riva, mentre il bagnino ha continuato a occuparsi dei genitori.



[Foto di repertorio]