Voltri, escursionista scompare per 10 giorni sulle alture del ponente: ritrovato vivo vicino Mele

Ponente - Nessuno aveva sue notizie da quasi 10 giorni, ma fortunatamente è stato ritrovato vivo in località Giutte - una frazione di Mele - l'escursionista scomparso sulle alture di Voltri più di una settimana fa.



Il ritrovamento - Al momento del ritrovamento l’uomo è parso subito in discrete condizioni, ma è comunque stato ricoverato per precauzione. Le ricerche erano partite questo lunedì dopo che il fratello del 47enne - preoccupato per non aver più avuto sue notizie dopo averlo accompagnato il 16 settembre scorso sopra Voltri a fare un'escursione - ha dato l'allarme, mobilitando subito Soccorso Alpino, Vigili del Fuoco e Carabinieri forestali.