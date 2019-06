Voltri, la promessa «tutto pronto entro l´estate» diventa realtà: ecco la spiaggia come nuova

Ponente - Dopo non poche polemiche, come promesso la spiaggia di Voltri è tornata ai suoi antichi fasti.



Dopo la mareggiata dello scorso ottobre - durante la quale sia la spiaggia che la passeggiata di Voltri erano state inghiottite e devastate dal mare - i lavori di ripristino sono partiti quasi subito, proseguendo costanti per tutto l'inverno e tutta la primavera. «Nessuno verrà lasciato indietro» scriveva due mesi fa il Governatore della Liguria Giovanni Toti sulle sue pagine social, promettendo che sarebbe stato tutto pronto «entro la stagione estiva». Ebbene, proprio ieri l'Assessore comunale ai Lavori pubblici Paolo Fanghella ha postato sul suo profilo Facebook una foto della spiaggia di Voltri rimessa a nuovo: insomma, questa volta non si può dire che non sia stata rispettata la parola data.