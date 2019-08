Voltri, lotta all´abusivismo sulle spiagge: sequestrati 117 pezzi contraffatti

Ponente - Nell'ambito della lotta all'abusivismo sulle spiagge ieri sono stati sequestrati 117 pezzi, di cui 13 penalmente perché contraffazioni riproducenti borse di importanti marchi della moda, come Prada, Hogan, Gucci e Carpisa - una persona segnalata per detenzione di sostanza stupefacente, due persone denunciate per oltraggio e resistenza a pubblico ufficiale. E' il risultato della operazione congiunta di Polizia Locale e Capitaneria di Porto che ieri hanno battuto a tappeto l'arenile della delegazione di Voltri, in una operazione congiunta finalizzata al contrasto dell'abusivismo commerciale, alla vendita di prodotti con marchi contraffatti e alla sicurezza sulle spiagge.



L'intervento - L'operazione è scattata nella mattina, quando 11 agenti e un funzionario del reparto sicurezza urbana, due agenti del settimo distretto, un agente del reparto giudiziaria e ambiente della Polizia Locale, unitamente a due operatori della Capitaneria di Porto hanno controllato l'arenile della delegazione. Sulle spiagge sono stati individuati e fermati quattro venditori abusivi. Due di questi, cittadini senegalesi, oltre al sequestro della merce, sono stati denunciati per oltraggio e resistenza e uno di loro anche per ricettazione e vendita di prodotti con marchi contraffatti. Il terzo, cittadino macedone, oltre al sequestro è stato segnalato per detenzione di sostanza stupefacente e il quarto, anche esso senegalese, è stato sanzionato per la vendita abusiva, con sequestro della merce.