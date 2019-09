Voltri, piove forte e l´asfalto è scivoloso: auto esce di strada e vola sulla ferrovia

Ponente - Brutto incidente quello avvenuto nella notte tra sabato e domenica a Voltri, dove - a causa dell'asfalto scivoloso per la pioggia - una macchina con a bordo due giovani ha sfondato il guard rail in via don Giovanni Verità, cadendo per diversi metri e atterrando direttamente sulla stazione ferroviaria.



Il sinistro - Una scena da film e una caduta tanto spettacolare quanto spaventosa, che fortunatamente non sembra aver avuto gravi conseguenze: entrambi i giovani, infatti, pare siano miracolosamente usciti illesi dall'incidente.