Voltri, rischio incendi per vento e piccoli focolai ancora attivi: la bonifica della zona continua

Ponente - L'incendio è stato spento, ma i Vigili del Fuoco e la Protezione Civile sono ancora al lavoro sulle alture di Voltri per evitare che le fiamme possano riprendersi.



Pericolo - L'emergenza incendi non accenna a rientrare: ci sono ancora dei piccoli focolai attivi - seppur sotto controllo - e il forte vento degli ultimi giorni certamente non aiuta. Nonostante la situazione al momento sembri essere sotto controllo, i pompieri stanno continuando a bonificare la zona, per evitare che le fiamme possano in qualche modo riprendersi ed estendersi nuovamente.