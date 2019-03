`Astolfo sulla Luna`, domenica a Voltri in piazza Odicini

Ponente - Continua la stagione del Teatro del Ponente di Voltri curata dal Teatro della Tosse. Domenica 10 marzo alle ore 16 in PRIMA NAZIONALE va in scena "Astolfo sulla Luna", la nuova produzione della Tosse con la regia di Emanuele Conte che dirige Graziano Siressi nei panni di Astolfo. Lo spettacolo è in replica anche lunedì 11 marzo, ore 10.00.



La fantastica storia dell'Orlando Furioso raccontata attraverso gli occhi di un istrionico Astolfo – il paladino Astolfo nel romanzo di Ludovico Ariosto è il personaggio cui sono affidate le avventure più incredibili e prodigiose, fra maghe, mostri e luoghi incantati – che come un trovatore medievale darà voce e corpo a decine di personaggi, accompagnerà gli spettatori grandi e piccini in un viaggio ricco di magia e incontri strabilianti.