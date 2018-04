«Fave e salame», 5 e 6 maggio a Cogoleto

La sagra è organizzata dalla Croce d'Oro di Sciarborasca

Ponente - Arriva la primavera, torna una delle Sagre più partecipate della Riviera. E torna in grande stile: la sagra organizzata dal Team di Volontari della Croce d’Oro di Sciarborasca è pronta per animare due giornate di ottobre: sabato 5 maggio a cena e domenica 6 maggio a pranzo!



Due giorni all’insegna della gastronomia, della musica dal vivo, del gioco, del divertimento per grandi e piccoli. La kermesse, che utilizza solo materiale di consumo biodegradabile ed ecocompatibile, si svolgerà a partire dalle ore 19 di sabato 5 presso la sede sociale a Sciarborasca nel Centro Civico P.Delussu (Cogoleto - Ge) con seconda, ed ultima, giornata di festa domenica 6 dalle ore 12. Nei pressi è disponibile un ampio parcheggio auto con possibilità di sosta anche per i camper.



Sia sabato a cena che domenica a pranzo stands gastronomici con specialità culinarie di stagione, focaccette, fave, salame, prelibati dolci e formaggi artigianali, animazione per bambini, percorso di minimoto e mercatino artigianale.



Non mancherà naturalmente il programma musicale e di intrattenimento: sabato sera sul palco musica disco, balli di gruppo e revival, e domenica pomeriggio l’orchestra “Ashanti” che farà ballare e divertire ogni fascia di età. L’iniziativa “FAVE e SALAME” trova origine già nel 2012 per aggiungere un ulteriore momento di aggregazione e divertimento alla cittadinanza, oltre che importante mezzo di autosostentamento per la pubblica assistenza. Anche quest’anno la manifestazione avrà il marchio ECO: tutte le stoviglie saranno infatti biodegradabili e compostabili. Il ricavato dell’edizione 2018 verrà utilizzato quale contributo per l’acquisto di una nuova automedica di soccorso avanzato.