Ponente - Per il ciclo "Incontri con l'autore", giovedì 24 maggio 2018, alle ore 17.30, presso il Mondadori Store di Sestri Ponente, sarà presentato "Ingannevole Verità", il nuovo romanzo di Sara Tassara.



"Ingannevole Verità", è il secondo romanzo dell'autrice genovese: un progetto ambizioso che, ad un solo anno dalla pubblicazione del romanzo d'amore Controtempo, la scopre più matura, pronta a cimentarsi in un romanzo più articolato e complesso.



«Questo secondo romanzo - racconta Sara Tassara - tratta una storia molto più pensata. C'è molto di me e del mio vissuto: molto meno di quanto si pensi per la parte che si svolge in Africa, e molto di più invece per il racconto della relazione tra Iole e Giulia, madre e figlia, che si trovano a condividere le difficoltà della vecchiaia».