Ponente - La band piemontese "LO STRANIERO", torna a Genova dopo un anno dal loro ultimo concerto. L'appuntamento è sabato al "Cane" a Genova Cornigliano, in corso Perrone 22.



«Lo Straniero nasce nel 2014 e da subito si distingue come una fra le band più promettenti e meno etichettabili del nuovo panorama musicale italiano. Su oltre seicento partecipanti è fra i sei finalisti del RockContest di Controradio: a dicembre 2014 si esibisce all’Auditorium Flog di Firenze di fronte alla giuria presieduta da Manuel Agnelli ed è fra i vincitori del “Premio De Pascale” per il miglior testo in italiano (“Speed al mattino”) scelto e consegnato da Cristina Donà. A marzo 2015 il gruppo è Artista della Settimana su Mtv New Generation, nello stesso periodo partecipa al tributo al disco “Acidi e Basi” dei Bluvertigo. Nel corso del 2015 il gruppo è impegnato in un primo tour di trenta date e suona di fronte a diecimila persone nell’intervallo della partita di serie A Sassuolo-Torino al Mapei Stadium di Reggio Emilia per il progetto “La musica scende in campo”. Nel 2016 Lo Straniero è selezionato dalla giuria tecnica come finalista tra gli artisti più votati dal pubblico della quarta edizione di “Sotto il cielo di Fred” – Premio Buscaglione».