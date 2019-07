`Pinocchio Circus`, dal 4 al 13 luglio a Parco Villa Duchessa di Galliera

Ponente - Dal 4 al 13 luglio 2019 ore 21.15 al Parco Villa Duchessa di Galliera sarà in programma "Pinocchio Circus": tra atmosfere magiche, musica dal vivo e grande teatro i personaggi, trasformati in artisti circensi alle dipendenze di un direttore sconclusionato, escono dalle pagine del libro per raccontare al pubblico la propria storia.



Un itinerario in cui, passeggiando tra boschi rigogliosi, grotte e cascate del parco storico capiterà di incontrare il famoso burattino nasone, Mangiafoco, la Bambina dai capelli turchini, il Grillo Parlante, il Domatore del Circo, il Gatto e la Volpe ma anche l'Omino di Burro, la Colomba, Rosaura e Lucignolo.



Prendendo spunto dalle pagine delle avventure di Pinocchio, gli autori Emanuele Conte e Amedeo Romeo, hanno riscritto le storie che i personaggi non vedono l'ora di raccontare al pubblico.



L'atmosfera magica sarà impreziosita dai costumi realizzati dalla sartoria del Teatro della Tosse a partire dai bozzetti realizzati da Bruno Cereseto, Guido Fiorato e Emanuele Luzzati per le diverse versioni di Pinocchio messe in scena dalla compagnia dal 1975 a oggi.