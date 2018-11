A Villa Durazzo Bombrini la mostra mercato di vini e birre

Ponente - Domenica 11 Novembre e lunedì 12 Novembre si svolgerà a Genova la manifestazione Slow Drink Wine & Beer Genova 2018 - Mostra mercato di vini e birre. Una manifestazione enologica (vino e birra) e gastronomica a carattere nazionale, promossa da Vini Curiosi e dalla Proloco di Cornigliano Ligure con la collaborazione di Ais Genova e Quality Beer Academy e con il patrocinio del Comune di Genova-Municiopio VI Medio Ponente.



Due giorni, domenica 11 (dalle 10.00 alle 19.00) e lunedì (dalle 10.00 alle 17.00) dedicati ai vini e alle birre, in cui vignaiuoli provenienti da tutta Italia, e non solo Italia, presentano i loro prodotti al pubblico e agli operatori.



La manifestazione vuole offrire un contributo alla crescita della cultura enogastronomica e si propone diversi obiettivi: promuovere il patrimonio e la cultura enologica, far conoscere ed apprezzare il lavoro dei tanti piccoli e medi produttori dislocati sul territorio nazionale che con passione e dedizione danno vita a prodotti di eccellenza, offrire momenti di socialità e incentivare momenti di riflessioni culturali sul tema bere e mangiare sano e di qualità coinvolgendo diverse tipologie di pubblico.



Un lungo banco d’assaggio dove il pubblico potrà degustare ed acquistare più di 200 vini, le birre di Quality Beer Academy e le specialità gastronomiche presenti.



All’interno della manifestazione saranno organizzati momenti di approfondimento legati al mondo del vino, della birra e del food.



La manifestazione si terrà nella splendida villa Durazzo Bombrini (http://www.percornigliano.it/eventi-a-villa-bombrini/la-villa/).



L’ingresso del pubblico (non saranno ammessi minori di anni 18) sarà regolato da un biglietto del costo di 15,00 (ridotto 10,00 euro tramite la cartolina della manifestazione che si troverà in tutta Genova e può anche essere richiesta agli organizzatori ). Agli associati AIS, ONAV, FIS, FISAR e SLOW FOOD sconto del 10% sul biglietto d’ingresso.



L’ingresso alla manifestazione permette la degustazione di tutti i vini e le birre presenti.



Per informazioni :



vinicuriosi@gmail.com info@prolococornigliano.it