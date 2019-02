A Villa Sauli di Pra´ storia dei cocktails con gli artisti del drink

Ponente - Inizio settimana con "spirito" a Villa Sauli di Prà: lunedì 18 febbraio alle ore 16,00 l'Istituto Alberghiero Nino Bergese invita all'incontro sulla breve storia dei cocktails insieme ad alcuni artisti del drink a Genova, con esibizione finale e appetizer.



Come e perché nasce l'aperitivo e che ruolo gioca la Superba, avanguardia discreta di un moderno stile di vita che conquista la penisola dai più tradizionalisti agli sperimentatori, sono solo alcune domande a cui risponderà il food writer Alessandro Ricci autore di Bargiornale e fondatore dell'Associazione Papille Clandestine, scrittore del libro "Bartender a casa tua – Storie e segreti per preparare cocktail con quel che c'è". A lui il compito di illustrare i trucchi per allestire un bar in casa e la ricetta dello shaker perfetto in cui il piacere del palato si fonde con l'atmosfera magica del momento.