Al `Cane` arriva la band piemontese `Lo Straniero`

Ponente - Venerdì per la Rassegna "FeedTheCANE live", la band piemontese LO STRANIERO, torna a Genova per presentare il nuovo disco "Quartiere Italiano".



«Lo Straniero con il suo secondo album Quartiere italiano, scritto e realizzato nell'arco di due anni, presenta una serie di episodi autoconclusivi per un racconto intrecciato che man mano diventa un fuori orario animato dai volti che abitano le nostre città. La band consolida il suo stile multiforme come un marchio di fabbrica: voce maschile e femminile, alternandosi e

mescolandosi, tratteggiano ritratti e istantanee poetiche che mostrano una forte vocazione narrativa. L’ossatura elettronica su cui suonano chitarre, basso e pianoforte procede su ritmi marziali per avvicinarsi al dancefloor e sciogliersi in ballad nervose e psichedeliche o campioni dal sapore etnico».