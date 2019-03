An Early Bird al Cane: venerdì alle 21

Ponente - Venerdì 22 Marzo An Early Bird live al Cane: appuntamento alle 21. Ha cominciato la sua carriera 10 anni fa con i Pipers, realizzando 3 album e riscuotendo l'attenzione di realtà come NME, Rockol, Rai, XFM, Balcony Tv, MTV e Virgin Radio. Nel corso degli anni ha girato l'Italia e l'Europa, dividendo il palco con artisti del calibro The Charlatans, Ian Brown, James Walsh & Starsailor, Ocean Colour Scene, Turin Brakes. Nel 2018 ha aperto i concerti di Jake Bugg, S. Carey e Stu Larsen in Italia e in Europa.