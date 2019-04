Bob Corn live a Cornigliano

Ponente - Domani dalle ore 21,00 al Circolo CANE in Corso Perrone 22 r a Genova Cornigliano BOB CORN live. Fondatore di Fooltribe Concerti E Dischi, organizzatore di Musica nelle Valli e cantautore folk che ha il sapore di altri tempi. Non è nulla di vetusto, è semplicemente tutto puro, veramente DIY, mai inclinato alle mode, lontano dal valutare le canzoni come "prodotti"musicali. Ormai da anni Bob Corn interpreta la sua musica come interpreta la sua vita: un hobo che, dalla pianura padana, ha viaggiato per tutta Europa e per gli States con la sua piccola chitarra e con le sue grandi storie.



Al Circolo CANE presenta giovedì 4 aprile "Songs on the line" è il suo quinto album che lo ha fatto incontrare con la Materiali Sonori.