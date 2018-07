Commercio, musica e fuochi: tre giorni di festa a Pegli

Ponente - Intenso programma di iniziative a Pegli nel fine settimana, con il ritmo dell’associazione Mash Up-Swing Different, lo spettacolo piro-musicale e la Fiera del mare tradizionale con più di cento banchi. Di seguito il programma.



Per tutta la giornata di venerdì 27 si susseguiranno attività di animazione e intrattenimento, giochi per bambini, giochi da tavolo. Gran finale con lo spettacolo piro-musicale a cura della ditta Setti Fi-rework.



Sabato 28, a partire dalle 21, l’appuntamento è con il ritmo incalzante del ballo e l’allegria: l’associazione Mash Up-Swing Different, in modo itinerante sul Lungomare di Pegli, scatenerà i propri ballerini con esibizioni di swing, boogie woogie e rock acrobatico con coppie della Nazionale Italiana. Una delle coppie presenti sarà impegnata il 10 agosto a Stoccarda in Germania per il cam-pionato del mondo di boogie woogie.



Domenica 29 sarà la volta della tradizionale Fiera di Pegli, con oltre 100 banchi tra merci varie, pro-dotti alimentari e dolci, comprese alcune tipicità delle valli locali. I banchi saranno dislocati su lun-gomare di Pegli, Arena degli Artisti, fino al Castelluccio.



Gli eventi del 28 e 29 luglio sono a cura dell’assessorato al Turismo e al Commercio del Comune di Genova.



«Pegli sarà protagonista di una splendida e prolungata festa di mezza estate - dichiara l’assessore a commercio e turismo Paola Bordilli -; un grazie va ai commercianti del Civ Riviera di Pegli che ve-nerdì invitano genovesi e turisti a visitare la cittadina offrendo, dopo anni, il ritorno dei fuochi d’artificio sul mare. Come Comune abbiamo voluto allungare la festa ai due giorni successivi: saba-to sera siete tutti invitati alla gioiosa incursione di ballo notturna itinerante di Mash Up-Swing Diffe-rent su tutto il Lungomare di Pegli ossia in tutto il percorso che, domenica, vedrà protagonista la tra-dizionale “Fiera del mare di Pegli” con più di 100 ambulanti. Ci aspettiamo migliaia di visitatori per questa tre giorni che coniuga tradizioni, commercio, musica e divertimento».