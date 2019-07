Gabriel Nobile venerdì al `Pegli Summer Party`

Ponente - Quasi 450mila visualizzazioni su YouTube in poco meno di un mese. Uno dei nuovi fenomeni musicali del momento è genovese: si chiama Gabriel Nobile, ha diciotto anni, 208mila followers su Instagram e punta a fare il grande salto a livello nazionale.



Il video della sua canzone d’esordio, “My Best Friend”, sta letteralmente spopolando sul web. Gabriel è l’idolo dei ragazzini e delle ragazzine: un cantante con una grande passione per la moda, per l’estetica, l’arte e la fotografia. I suoi consigli sui social network interessano una vasta platea di adolescenti. Piace per la sua simpatia, l’originalità e la freschezza del suo pensiero.



La canzone “My Best Friend”, debutto discografico, ha delle firme importanti: è scritta, oltre che dallo stesso Gabriel Nobile, anche da Gigi Barocco, Simone Bertolotti (autore che scrive per Laura Pausini e Benji e Fede) e Francesco Siliotto, mentre il videoclip è stato prodotto, a livello professionale, dalla Tofu Films, prestigiosa azienda che può vantare clienti del calibro di Benji e Fede, Arisa e L’Aura.



Venerdì 5 Luglio, dalle ore 21, show dal vivo a Pegli, in largo Calasetta, nell’ambito del “Pegli Summer Party”. Gabriel si esibirà accompagnato da una coppia di ballerini della palestra Funk-Lab.