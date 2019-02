Il Teatro della Tosse arriva a Ponente

Ponente - Il 24 febbraio inizia ufficialmente la stagione del Teatro della Tosse a Voltri, con la serata di inaugurazione del Teatro del Ponente, a partire dalle 18.30.



Dopo la festa di riapertura saranno 7 i titoli che si alterneranno fino a fine aprile, si parte il primo marzo con Dopodiché stasera mi butto, dissacrante spettacolo sulla condizione dei giovai di oggi della compagnia Generazione Disagio. Il 10 e 11 marzo Astolfo sulla Luna la nuova produzione dedicata ai ragazzi del Teatro della Tosse con la regia di Emanuele Conte in Prima Nazionale. Il 16 marzo sul palco del Teatro del Ponente salirà Zibba uno dei cantautori più apprezzati a livello nazionale, con il suo nuovo live. Canta Canta Cantastorie uno dei titoli di maggior successo della storia della Tosse sarà in scena il 22 e 23 marzo mentre il 30 marzo in Prima Nazionale la nuova produzione Tosse Il Natale di Harry regia di Elisabetta Carosio con Enrico Campanati. Aprile inizia con Sogni in Scatola della Compagnia Nani Rossi in scena il 5 e 6, spettacolo per ragazzi in cui scatole e imballaggi si trasformano in un mondo magico. Chiude il cartellone Le allegre comari di Windsor, il 13 aprile. La scrittura di Edoardo Erba e la regia di Serena Sinigaglia riadattano, tagliano e montano con ironia Le allegre comari di Windsor, innestando brani, suonati e cantati dal vivo dal Falstaff di Verdi.