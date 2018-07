International Music Festival: Genova trasformata in un grande palcoscenico

Ponente - Torna International Music Festival, evento a livello internazionale e a cadenza biennale organizzato dalla Filarmonica Sestrese. La rassegna, quest’anno alla sua VIII edizione, da giovedì 12 a domenica 15 luglio trasformerà Genova in un grande palcoscenico, con un cartellone di concerti, performance e sfilate.



Alle passate edizioni del Festival, che dal 2004 riscuote un grande successo nella nostra città, hanno partecipato gruppi provenienti da tutto il mondo: Finlandia, Francia, Inghilterra, Repubblica Ceca, Estonia, Bulgaria, Spagna, Portogallo, Ungheria, Germania, Svizzera, Scozia, Danimarca, Israele, Russia e Stati Uniti.



Ecco il programma:



Giovedì 12 luglio

ore 17.30

Cerimonia di apertura e sfilata in via Sestri, piazza dei Micone e piazza Tazzoli.

La Filarmonica Sestrese eseguirà gli inni nazionali dei gruppi partecipanti.

ore 20

via Chiaravagna - bocciofila Sestrese. Incontro con il quartiere ed esibizione musicale.



Venerdì 13 luglio

ore 9.30

Ritrovo delle formazioni in piazza Fontane Marose, breve sfilata in via Garibaldi, arrivo a Palazzo Tursi e incontro con le autorità

ore 21

Concerto a Varazze - Polisportiva San Nazario, con la Copenaghen Showband (Danimarca) e con la Fanfare Municipale de Meinier (Svizzera)

ore 21.15

Concerto a Recco - piazza Nicoloso, con l’orchestra Jeppo Ungdomsorkester (Finlandia)

ore 21.15

Concerto a Tagliolo M. (AL) – Castello, con il complesso bandistico Prosek (Trieste) e con la Banda di Avola (Siracusa)



Sabato 14 luglio

ore 10 – 12.30

Concerti nel Cortile Maggiore di Palazzo Ducale con la Banda Musicale N.S. della Guardia (Pontedecimo), con la Banda Cardinal Cagliero (Varazze) e con la Banda Gioachino Rossini (Recco)

ore 17 – 19

Grande sfilata in centro città con il seguente percorso: piazza Caricamento – piazza Raibetta – via S. Lorenzo – via Petrarca – piazza De Ferrari – via XX Settembre – incrocio via Brigata Liguria/via Fiume

ore 21.15 – 00.30

Concerto per la città in piazza Matteotti. Festa in piazza di tutti i gruppi partecipanti. Apertura della Fanfara dei Bersaglieri Aminto Caretto (Melzo) e concerto della Filarmonica Sestrese, chiusura con la Copenhagen Sowband (Danimarca)



Domenica 15 luglio



ore 10 – 12.30

Concerti nel Cortile Maggiore di Palazzo Ducale con la Banda di Avola (Siracusa), con il Complesso bandistico Godbeno društvo Prosek (Trieste) e con la Fanfare Municipale de Meinier (CH)

ore 15 – 19.30

Concerti nel Cortile Maggiore di Palazzo Ducale. Esibizione di fine corso di direzione della Filarmonica Sestrese. A seguire, Corpo bandistico Pontolliese (Piacenza), Jeppo Ungdomsorkester (FIN) e Copenhagen Showband (DK)



Cerimonia di chiusura