Lorenzo Kruger sabato sera al `Cane`

Ponente - Sabato 22 dicembre Lorenzo Kruger dei NOBRAINO suonerà al CANE e presenterà "Le canzoni dei Nobraino e altri inediti - concerto per voce e pianoforte da viaggio". Ad aprire la serata alle 21,30 il duo genovese Pandango.



Lorenzo Kruger è il cantante e autore di tutte le canzoni dei Nobraino. Con questa formazione ha all’attivo più di mille concerti, 6 dischi, presenze su tutti i palchi più importanti della scena italiana. Le sue performance come front man di questa band sono note per essere fuori dagli schemi, provocatorie e divertenti. Molti lo ricordano per essersi rasato a zero sul palco del primo maggio durante un pezzo pacifista… In questo spettacolo, al contrario, Kruger si immobilizza al pianoforte; col pretesto di accompagnarsi con questo strumento la scena si riduce alle sole canzoni, ripulite da qualsiasi arrangiamento e postura scenica.