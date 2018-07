Palacep, mercoledì ricordo di Don Gallo

Ponente - Mercoledì 18 luglio 2018 Don Andrea Gallo avrebbe compiuto 90 anni.



Nella stessa data, nel 2011, Don Gallo festeggiò, al PalaCep, i suoi 83 anni in compagnia di moltissimi personaggi tra i quali Moni Ovadia, Gino Paoli, Marco Travaglio, Ferruccio Sansa, Enzo Costa, il coro Daneo, l'ex cestista Mauro Cerioni, il Sindaco Marta Vincenzi, Roberta Pinotti, l'Assessore Andrea Ranieri ed Enrico Musso e nel corso della serata ricevette gli auguri telefonici dal Premio Nobel Dario Fo e da Gian Piero Gasperini.



Il 18 luglio 2018, sempre al PalaCep (via della Benedicta 14, c/o Circolo Arci Pianacci), nel primo appuntamento della rassegna "Che Estate alla Pianacci 2018", ed in accordo con la Comunità San Benedetto al Porto, Don Andrea sarà ricordato con una grande kermesse musicale, ad ingresso gratuito, nel corso della quale si alterneranno moltissimi artisti, in prevalenza musicisti genovesi.



Questi gli artisti che saliranno sul palco del PalaCep: I Trilli, Mauro Culotta, Armando Corsi, Vera Torrero, Franca Lai, Piero Parodi, Alberto Marafioti, Enrico Bianchi, il rapper Mike From Campo, i Luassi, Luca Borriello & Mya, Frank e Marco Maiello, Gabriele Gaggero, Max Campioni Group, I Senza Tempo, Settimo Benedetto Sardo, Stephanie Niceforo, Daniela Pozzo, Renzo Bonissone, Giorgio Usai ed il comico Fabrizio Casalino.