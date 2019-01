Palazzo Fieschi, sabato inaugura la mostra `Ridere in Galleria`

Ponente - Sabato 19 gennaio alle ore 16,30 al primo piano di Palazzo Fieschi, in Via Sestri, Denei e Tubino mostreranno ai sestresi e non, esilaranti vignette rappresentative dell’attualità del nostro ultimo, caldissimo autunno politico.



L’esposizione resterà aperta al pubblico per qualche giorno e chiuderà i battenti giovedì 24 gennaio. Relatore dell’incontro il professor Franco Buffarello, ex insegnante di discipline pittoriche al liceo artistico Klee – Barabino, musicista e caricaturista strepitoso.